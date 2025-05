Salgono i costi per rifiuti e mensa: "Ma le tariffe non subiranno rincari"

La tassa sui rifiuti resta invariata a Sant’Agata Feltria nonostante l’aumento dei costi del servizio. Nella manovra approvata in consiglio comunale si è deciso anche di non ritoccare le tariffe della mensa scolastica, a fronte di un aumento del servizio. Il costo dei pasti ha subito un incremento complessivo di 13mila euro. A Sant’Agata Feltria sono circa 10mila i pasti forniti ogni anno dalla mensa. Per ogni pasto, la spesa è salita da 5 euro a oltre 6. "Ma il rincaro del servizio non graverà sulle famiglie – spiega il sindaco Goffredo Polidori – Finché ci riusciremo, cercheremo di rendere meno pesante possibile la pressione fiscale". Stesso discorso per la tassa sui rifiuti. Nel 2024 il Comune coprì l’aumento della Tari con 24mila euro derivanti dall’avanzo di bilancio. Quest’anno l’impresa è stata anche più ardua, perché il costo della tassa rifiuti – tenendo conto della vasta superficie del territorio di Sant’Agata, che incide sul costo del servizio – è salito del l 10 per cento. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità di coprire l’aumento di costi del servizio, destinando 39mila euro. Risorse recuperate ancora una volta dall’avanzo di bilancio. "Le famiglie sono già oberate dalle tasse statali e regionali sempre in aumento – conclude Polidori – Per questo, abbiamo deciso di non far gravare sui cittadini i rincari del servizio della tassa rifiuti".

m.c.