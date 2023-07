‘Salotto’ affollato: dopo la Lamborghini ecco lo show di Marlù

Piazzale Roma pieno di gente per il Dress Your Marlù Color che ha fatto tappa a Riccione prima di proseguire il proprio tour con la terza e penultima tappa in Puglia prima di chiudere in Toscana. Il Tour Marlù che sta girando l’Italia con la sua formula fatta di un villaggio colorato con giochi e attività per condividere il tempo con la propria famiglia e i gli amici, un corner in cui designer e personal shopper Marlù scelgono uno stile ad hoc per gli ospiti, e una Mobile House Marlù creata per l’occasione. Nel villaggio ci si sente immersi in un set cinematografico costruito dagli scenografi Marlù, che riproduce le case dei talent o gli elementi che li contraddistinguono.

La formula ha avuto successo. L’evento è stato voluto dal Consorzio di viale Ceccarini dando seguito agli eventi organizzati dagli esercenti in questa estate, dopo le sfide tra bartender che ha coinvolto tanti locali del centro, e lo spettacolo esclusivo visto con la Lamborghini. In settimana è arrivata Marlù che alla sera ha portato tante persone in piazzale Roma in occasione del live show.