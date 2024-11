‘Salotto’ blindato per Natale. Varchi agli accessi: si parte

Babbo Natale assieme alla slitta porterà anche i blocchi per blindare l’isola pedonale. I lavori per chiudere gli accessi al ‘salotto’ sarebbero dovuti partire già nei prossimi giorni, ma servirà un po’ di pazienza. Nonostante questo, in municipio non hanno voluto rimandare a dopo le festività. Infatti a inizio settimana è partita la gara per l’assegnazione dei lavori. Una fase che dovrebbe chiudersi entro la settimana. Poi già dalla prossima dovrebbero vedersi operai al lavoro, spiegano dall’amministrazione. I tempi sono stretti perché il villaggio di Natale farà la sua comparsa dal 24 di novembre, come previsto nella tabella di marca. Quel giorno festa grande e luci accese. Ma i lavori per blindare li centro non saranno terminati. Si andrà avanti nelle settimane successive. Per posizionare i pilomat, le colonnine che si alzano sbarrando l’accesso, non serviranno interventi particolarmente invasivi, ma vanno coordinate tutte le maestranze. Poi arriveranno i blocchi sotto forma di fioriere che impediranno gli accessi al centro che non siano quelli nei viali Gramsci e Virgilio, i due varchi identificati nel progetto e dotati di telecamere. Questa è la tabella di marcia che si sono dati in municipio con la fine dei lavori nella prima parte del mese di dicembre. L’entrata in vigore dei varchi avverrà solo in un secondo momento perché andrà messa a regime la modalità di funzionamento. Andranno coordinati tutti gli enti, dalle forze dell’ordine, 118, vigili del fuoco e così via. Poi toccherà ai residenti.