Salta il consiglio comunale e la Lega attacca: "Dov’è la trasparenza?"

Salta la riunione del consiglio comunale di Cattolica calendarizzata per fine marzo e scoppia la polemica, con la Lega che va all’attacco. "Quando un consiglio comunale smette di riunirsi con regolarità o non porta avanti proposte è inevitabile interrogarsi sullo stato di salute dell’amministrazione comunale – dice Marco Cecchini, consigliere comunal Lega – il consiglio comunale è l’organo centrale della democrazia locale, il luogo dove si discutono e approvano le scelte fondamentali per la città. Se viene meno la sua funzione, le conseguenze sono gravi: mancanza di trasparenza, assenza di programmazione e una città che resta ferma al palo. Come è possibile che non si abbia nulla da discutere? Perché l’amministrazione Foronchi ha smesso di deliberare? Mancano le idee chiare? Vi sono tensioni interne alla maggioranza o è una strategia per evitare il confronto attraverso interrogazioni e mozioni?".

Pronta la replica del Capogruppo Pd e presidente del consiglio comunale Alessandro Montanari: "Nella riunione dei capigruppo di tutte le forze politiche, su mia proposta, a maggioranza è passata la decisione di rinviare a metà aprile la seduta del consiglio comunale – dice Montanari – per ottimizzare le risorse comunali, in quanto una seduta ha dei costi organizzativi, tra gettoni di presenza, personale comunale, costi accessori, ecc ed anche per concentrare gli argomenti tra marzo ed aprile in un’unica seduta. Abbiamo solo rinviato la riunione di due settimane, e non credo che si sia compromesso alcun discorso politico, tutto qua". Nelle prossime settimane il consiglio dunque tornerà a riunirsi e si annunciano altre battaglie.

lu.pi.