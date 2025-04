Salta il dragaggio del portocanale Ventena

Il Comune non proroga i lavori oltre il 17 aprile e così salta definitivamente per quest’anno, dopo mesi di attesa, il dragaggio del portocanale Ventena, nella zona turistica Nord di Cattolica. Un dragaggio che, per buona parte del canale, era a carico del Circolo Nautico che si trova ora però impossibilitato ad operare. Il Circolo Nautico di Cattolica era pronto a sostenere il costo dell’intervento, programmato da tempo, all’interno delle due banchine e che andava effettuato già dal 2024, dopo gli interventi di competenza del Comune di Cattolica, destinati solo al tratto finale del canale e alla foce. L’intervento da eseguire dunque in sinergia tra Comune e Circolo però, per necessità tecnico-burocratiche e questioni problematiche legate alla pesca, è stato rinviato più volte negli ultimi mesi dalle autorità competenti fino appunto all’ultima scadenza del 17 aprile.

"Siamo sconsolati – dice il presidente del Circolo Daniele Verni – perché vorrei ribadire che già a fine gennaio eravamo pronti ad operare. Il Comune, d’accordo anche con noi, ha richiesto la proroga delle autorizzazioni per le problematiche legate alla pesca. A fine marzo, a pochi giorni dalla scadenza delle autorizzazioni, avevamo proprio noi sollecitato il Comune per ottenere un’ulteriore proroga, magari per effettuare i lavori entro i termini di inizio balneazione e dunque quest’anno prima della stagione turistica. Ma il Comune ad inizio aprile ha deciso di programmare tale proroga solamente fino al 17 aprile". Di fatto i tempi tecnici per operare, considerando anche tutti i restanti permessi necessari da ottenere, i vari protagonisti coinvolti e le condizioni meteomarine, a questo punto erano insufficienti e il termine è scaduto senza poter intervenire.

Ad oggi, ecco il vero problema, tutto il sedimento (fanghi e sabbia), di cui era stato autorizzato il trasporto fin dal marzo 2024, non è stato rimosso ed il canale è rimasto in una situazione critica, che nei prossimi mesi potrebbe addirittura peggiorare. Ora si dovrà ripartire con un nuovo tavolo tecnico ed operativo per procedere a nuove autorizzazioni e lavori, che a questo punto molto probabilmente non avverranno prima del prossimo anno. Un tema, quindi, anche per la collocazione del portocanale, di cui si tornerà certamente a discutere nei prossimi mesi in chiave sia turistica che ambientale.

Luca Pizzagalli