Salta il ’tappo’ sulla Statale 16. La maxi rotonda apre per il Sigep

Sarà una corsa contro il tempo. Accelera il cantiere sulla Statale 16, in vista del Sigep. Perché, si sa, i giorni della fiera dedicata alla gelateria e alla pasticceria sono tra quelli da ’bollino nero’ sulle strade di Rimini. Ecco perché uno dei primi, grandi interventi di Palazzo Garampi per la viabilità nel 2024 sarà quello di aprire in tempo per il Sigep la maxi rotatoria tra la Ss16 e la Superstrada di San Marino. I lavori sono a buon punto. La parte a monte, lato San Marino, è già conclusa da tempo. Il Sigep inaugura sabato 20 gennaio: l’obiettivo che il Comune e Autostrade si sono dati è aprire la grande rotonda – ha un diametro di oltre 100 metri – almeno uno o due giorni prima. Restando sulla Statale 16, è prevista sempre per inizio anno anche l’apertura della nuova rotatoria a Viserbella, all’incrocio con la via Verenin. Dopo i ritardi accumulati nei mesi scorsi, la rotatoria dovrebbe inaugurare prima del Sigep. Già terminata da settimane la nuova rotatoria tra la Ss16 e via Cavalieri Vittorio Veneto a Miramare. "A breve – assicurano dal Comune – sarà attivo il semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale davanti all’aeroporto".

Il 2024 sarà anche (finalmente) l’anno dei lavori per la nuova circonvallazione di Santa Giustina. Un’opera attesa da anni dai residenti. Gli espropri delle aree sono oramai completati e il Tar ha respinto – poche settimane fa – il ricorso di un’azienda si era opposto all’esproprio. Insomma: il cantiere può iniziare. A gennaio ci sarà la bonifica da eventuali ordigni bellici. I lavori, finanziati con 12 milioni dal governo, partiranno entro giugno.

ma.spa.