Salta l’incontro sul futuro della Marecchiese Il comitato: "La Provincia boicotta il progetto"

Il percorso per il restyling della Marecchiese continua a sbandare. Il comitato Valmarecchia Futura attacca la Provincia per le promesse disattese: "Quaranta giorni fa la nuova Marecchiese sembrava aver imboccato la strada giusta". Una salutare accelerata arrivata con l’incontro al Ministero dei Trasporti alla presenza di Anas. "Era stato annunciato – ricorda il comitato – che subito dopo Pasqua ci sarebbe stato un incontro tra Provincia, i Comuni dell’Unione Valmarecchia e l’architetto Edoardo Preger, incaricato del Piano di fattibilità, per andare avanti nelle valutazioni". Incontro che si doveva tenere pochi giorni fa, e saltato improvvisamente la mattina stessa. Il motivo? "Il documento sottoscritto dai sindaci e ratificato dai rispettivi consigli comunali, siglato dalla Provincia e benedetto dalla Regione (luglio 2021), non sarebbe ancora definitivo – attacca il comitato – Sembra che la stessa Provincia non riconosca la validità di quel documento. Vuol dire che il progetto della ‘gestione Santi’ era lacunoso?". Intanto "gli incidenti sulla Marecchiese proseguono, lentezze e disagi sono all’ordine del giorno, e i mesi passano. Una melina che offenda la comunità della Valmarecchia".