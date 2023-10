Saltano gli eventi con Enzo Bianchi

Annullati tutti gli appuntamenti che Enzo Bianchi (80 anni), ex priore della Comunità di Bose, scrittore e articolista, ora impegnato nella nuova avventura di Casa della Madia, fraternità cristiana, avrebbe dovuto tenere. Come comunicato dalla sua segreteria è stato ricoverato in ospedale. Domani sera a Riccione con l’incontro su ‘Come leggere la sete di Dio nella generazione Z dei nativi digitali’, avrebbe dovuto aprire il programma del 25ennale del Punto Giovane, mentre venerdì 13 era in programma a Misano Adriatico per la rassegna filosofica Homo homini lupus, organizzata dal Comune.