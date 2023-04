Saludecio apre alla bella stagione Partono gli eventi con Saluserbe

Decolla la primavera di Saludecio con tante curiosità. Visite culturali, mostre, musei e i preparativi per il prossimo Saluserbe (22-25 aprile). A metà marzo è intervenuta nel borgo della Valconca una delegazione brasiliana di sindaci grazie al Centro Studi "Olim Flaminia", accompagnati da Andrea Antonioli, presidente del Centro Studi stesso di Cesena, interessati a ricerche storiche su Anita Garibaldi ed al Museo di Garibaldi e del Risorgimento che si trova nell’antico castello malatestiano di Saludecio con pezzi unici nel mondo, tra cui una sala intera dedicata proprio ad Anita Garibaldi. "Abbiamo ricordato la piantumazione della ’Rosa per Anita’, al Giardino dei Profumi, avvenuta il 24 aprile 2022 in occasione della manifestazione Saluserbe – spiega Gigliola Fronzoni, assessore alla Cultura ed al Turismo di Saludecio (foto) – ed abbiamo rilanciato l’edizione del 2023 di Saluserbe (22-25 aprile), che coinciderà proprio il 22 aprile con la Giornata della Terra. Ringraziamo Andrea Antonioli e tutte le persone intervenute – conclude il vicesindaco – sperando che riportino in patria il ricordo di questo emozionante incontro".