Salute della donna. San Marino continua a fare scuola

Prosegue senza sosta l’attività formativa internazionale legata alla salute intima femminile svolta dall’Istituto per la sicurezza sociale: la grande esperienza maturata dai suoi operatori negli ultimi anni continua a fare scuola in tutto il mondo. Proprio nelle scorse settimane, due dottoresse provenienti dalla Germania e due dottoresse dall’Austria hanno partecipato a corsi di formazione sulla nuova tecnologia laser per l’atrofia vulvo-vaginale e sul trattamento delle patologie del basso tratto vaginale femminile (incontinenza e prolasso) la cui terapia viene effettuata all’ospedale di Stato. Si aggiorna così il dato degli oltre 300 medici che hanno preso parte alla formazione specialistica portata avanti dal ginecologo Maurizio Filippini negli ultimi 10 anni.