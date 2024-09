Salute e sanità, de Pascale al centro Sgr

Continua il programma di incontri pubblici "Creare salute: insieme per una sanità pubblica equa e solidale" promossi da Michele de Pascale, candidato del Centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, in tutto il territorio regionale con l’obiettivo di sviluppare un confronto e un dibattito con il coinvolgimento di medici, infermieri, operatori sanitari, singoli cittadini e associazioni di pazienti, per raccogliere, accrescere e diffondere il sapere del sistema sanitario emiliano-romagnolo. Appuntamento oggi alle 18.30, presso il Centro congressi Sgr, nella sala Energia, in via Gabriello Chiabrera 34D a Rimini. Punto di partenza del dibattito sarà costituito dal documento contenente dieci proposte concrete e dettagliate che si prefiggono di promuovere la salute e la sanità pubblica e universalistica e di migliorare e innovare il sistema sanitario regionale e l’accesso alle cure, partendo dal presupposto fondamentale che la salute delle persone rappresenta la prima ricchezza, per loro stesse e per le comunità di cui sono parte.

Un’ora prima, alle 17.30, sempre nella sede del centro congressi Sgr, Michele de Pascale incontra gli esponenti della Lista Jamil Rimini Rinata, a cui fanno riferimento gli assessori Kristian Gianfreda, Michele Lari e Anna Montini.

"L’intento è quello di sostenerne la candidatura e il percorso intrapreso di valorizzazione del civismo apportando e condividendo un contributo autonomo in armonia i principi ed i progetti che hanno caratterizzato l’esperienza civica messa in campo in questi anni a Rimini", commenta Fabio Gamberi, presidente dell’associazione Rimini Rinata. "Come sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale ha sempre dimostrato un’apertura al dialogo a tutto campo".