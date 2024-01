Salute, Emilia-Romagna e San Marino rinnovano la collaborazione

Emilia-Romagna e San Marino continuano a tendersi la mano. Anche, e soprattutto, quando si parla di sanità. Ieri è arrivato, infatti, il via libera, con voto all’unanimità, della commissione Bilancio della Regione Emilia Romagna, presieduta da Massimiliano Pompignoli, al rinnovo del protocollo operativo di collaborazione in ambito sanitario tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. Un’intesa strategica, con la proroga dell’applicazione dei contenuti del protocollo fino al gennaio 2025, rivolta a migliorare la qualità delle strutture sanitarie nei due territori. "La Repubblica di San Marino – come riferito dai tecnici della giunta regionale – non risulta autosufficiente rispetto a tutte le prestazioni sanitarie e molte di queste vengono eseguite, con compensazione economica, dall’Ausl della Romagna".