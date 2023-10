Salute mentale, incontro all’ospedale

Salute mentale, il 10 ottobre torna l’(H) Open Day in Ausl Romagna. Dalle 13 alle 15, si terrà l’iniziativa ‘Alimentazione e Psiche’. L’appuntamento è nella sala riunioni del Centro salute mentale (CSM), via Settembrini 2, padiglione Stampa, Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando al recapito 0541705768, entro venerdì 6 ottobre, dalle 9 del mattino alle 13.