Struggente saluto degli amici a Baye morto a 17 anni: fiori, palloncini bianchi e fumogeni

Rimini, 7 gennaio 2025 – Mazzi di fiori appesi al cancello della scuola, un quadro con una foto, messaggi, dediche. E poi, dopo il suono della campanella, tutti fuori, nel piazzale davanti all'istituto. Per accendere i fumogeni colorati e liberare in aria decine e decine di palloncini bianchi e azzurri. L'affetto grande, smisurato, delle ragazze e dei ragazzi dell'istituto superiore 'Gobetti - De Gasperi' che si sono stretti al dolore dei familiari di B aye Madjimby Mboup. Un piccolo gesto, dal grande significato. Così i compagni di scuola del 17enne di origine senegalese, vittima di un tragico incidente in scooter avvenuto l'altra mattina verso le 4.30 nel rettilineo di via della Stazione a Misano, hanno voluto ricordare il loro amico, nel primo giorno di lezione dopo la pausa invernale.

Palloncini bianchi, foto, fiori: l'addio degli amici a Baye fuori dalla scuola

"Una persona gentile, dal cuore d'oro, ben voluta da tutti", così ragazze e ragazzi dell'istituto superiore 'Gobetti - De Gasperi' descrivono il giovane residente a Gradara, andato a impattare con lo Scarabeo contro il cordolo della strada, mentre si stava dirigendo verso la discoteca Living, dove avrebbe dovuto recuperare un amico per accompagnarlo a casa. Baye aveva già fatto lo stesso con altri due coetanei, caricandoli sullo scooter e portandoli a destinazione, uno alla volta. Stava andando a prendere il terzo amico, quando ha perso il controllo del mezzo. La sua giovane vita è stata spazzata via in un lampo. Ma gli studenti che hanno condiviso con lui i banchi (Baye frequentava la quarta dell'indirizzo di elettronica) non lo dimenticheranno mai.

Un lungo applauso e tanta commozione per Baye, morto in scooter a Misano

Perché Mboup - quel ragazzo con la passione per le moto, ex calciatore, e che nel tempo libero lavorava come cameriere per aiutare la famiglia - era per tanti un amico speciale e il suo ricordo è destinato a durare in eterno. Per questo motivo i compagni hanno voluto ricordarlo con messaggi pieno di affetto e commozione. "Te ne sei andato via così da un giorno all’altro e secondo me non era il tuo momento: quando l'ho saputo non ci volevo credere. Riposa in pace Baye"; "Non ho perso un semplice amico, ho perso un amico con la A maiuscola, che non mi ha mai fatto mancare nulla. Ogni volta che mi serviva una mano non mi serviva nemmeno chiedere, ma era lì già pronto ad aiutarmi"; Baye, un amico, un compagno, un fratello, il prototipo di amico che in molti vorrebbero, sempre socievole e amichevole con tutti, un ragazzo dal cuore d’oro, sempre disponibile ad aiutare il prossimo, ora è in cielo che ci guarda e che ci protegge uno ad uno, e dire grazie è il minimo che si possa fare per ringraziarlo per tutti i favore e aiuti che ha dato a tutti noi senza dire neanche una parola ma solo aiutando"; "Baye, ci conoscevamo da cinque anni, non abbiamo mai discusso: eri una persona veramente d'oro, pronto a dare tutto te stesso per aiutare gli altri sempre con il sorriso in faccia, nessuno potrà mai sostituirti". Domani, in tutto l'istituto, sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo dello studente senegalese.