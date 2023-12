Saluto di fine anno in municipio

Bilancio, saluti e brindisi. Questa mattina alle 11 in municipio il sindaco Filippo Giorgetti "invita la cittadinanza" al tradizionale saluto di fine anno. "Il primo cittadino – segnala l’amministrazione –, affiancato dalla giunta comunale, incontrerà personalmente i cittadini e le varie rappresentanze associative ed economiche di Bellaria Igea Marina, per lo scambio di auguri e per un brindisi: una tradizione che si rinnova e alla quale l’amministrazione tiene in maniera particolare, per vivere con senso di comunità l’arrivo del Natale e delle festività di fine anno".