Saluto romano davanti ai clienti: ristoratore assolto, ma dovrà comunque risarcire

Rimini, 3 ottobre 2023 - Nell'agosto del 2020 nella pizzeria-ristorante 'La tana marina' di Viserbella si era scatenato il finimondo. Due famiglie originarie del Senegal, che stavano festeggiando il compleanno di una bambina di 2 anni, si erano messe a discutere furiosamente con il titolare. "Quell'uomo ha preso le ordinazioni, poi si è girato verso un ritratto del Duce appeso al muro, ha teso il braccio per fare il saluto romano e ha detto: scusami Benito".

Questa l'accusa, messa nero su bianco il giorno successivo in una denuncia ai carabinieri, da una delle clienti, residente a Imola e zia della piccola festeggiata. Il titolare ha sempre negato categoricamente di aver compiuto quel gesto e aver pronunciato quella frase. In tribunale doveva rispondere di "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa", ma a distanza di tre anni il giudice di Rimini lo ha assolto per via della "particolare tenuità del fatto".

L'uomo, difeso dall'avvocato Piero Ippoliti, sarà comunque tenuto - per effetto della sentenza - al risarcimento del danno morale a favore della famiglia senegalese che si era costituita come parte civile nel processo, rappresentata dall'avvocato Maurizio Ghinelli. Il risarcimento è stato quantificato in 2mila euro, ai quali vanno ad aggiungersi circa 3.600 euro per le spese di lite sempre a carico dell'imputato. Dal portafoglio del ristoratore, almeno per ora, potrebbe tuttavia non uscire nemmeno un soldo. Attraverso il suo legale, si è infatti detto pronto ad impugnare la sentenza davanti ai giudici dell'Appello, una volta lette le motivazioni.