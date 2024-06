Salvaguardia dell’ambiente e progetti green. La Volkswafen premia il gruppo Reggini

La concessionaria Reggini riceve il Volkswagen Sustainability Dealer Award. Matteo Butturini, responsabile sviluppo rete Volkswagen Group, ha consegnato nelle mani della famiglia Reggini il premio conferito dalla Casa Madre alle concessionarie che si distinguono particolarmente per l’impegno, con azioni e progetti concreti, verso la salvaguardia ambientale e che adottano e promuovono pratiche ecologiche e sostenibili in vari aspetti del loro business e all’interno delle comunità locali attraverso iniziative di sensibilizzazione e supporto a progetti ambientali.

"Siamo orgogliosi e onorati di essere stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento, – dice Maria Reggini – che conferma l’impegno costante del gruppo verso l’ambiente e i valori che per noi oggi sono centrali. Siamo infatti fermamente convinti che perseguire la sostenibilità ambientale non sia solo una responsabilità, ma anche un’opportunità per innovare, crescere e creare un impatto positivo sulla nostra comunità e sul pianeta.

"L’attenzione verso i temi di sostenibilità ambientale – prosegue Filippo Reggini – riduzione delle emissioni e dei costi energetici, nella nostra Azienda si è concretizzato attraverso un piano di importanti azioni".