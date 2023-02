Salvamento, 1.300 atleti nella piscina

Un tuffo in piscina per 1.300 atleti arrivati a Riccone da tutta Italia per partecipare ai Criteria giovanili di salvamento. Gli atleti si sfideranno nei prossimi cinque giorni divisi in cinque categorie (esordienti A, ragazzi, juniores, cadetti, senior). Sono invece 89 le società rappresentate. I più giovani sono 281 atleti di 37 società per un totale di 998 presenze gara. Le competizioni di salvamento tornano a Riccione quattro mesi dopo i mondiali Lifesaving. Nelle diverse giornate si alterneranno competizioni molto diverse tra loro con trasporti, gare con pinne e altre prove che serviranno anche a migliorare i corsi di assistenza bagnanti.