Salvano anziana dal fuoco Agenti eroi intossicati

Sprezzanti del pericolo due poliziotti eroi sono entrati nell’appartamento, attraversato il fumo denso e portato in salvo una donna di 66 anni che lo abitava da sola, mentre le fiamme di propagavano. È così che ieri alle 13.20 circa è stato evitato il peggio in via Rosaspina, a due passi dalla Questura, dove pare a causa di una candela accesa si è sviluppato un incendio nella casa della donna. Un rogo su cui sono subito intervenuti i due agenti, dando l’allarme che ha poi portato sul posto i vigili del fuoco, che con una squadra completa, autobotte e autoscala, hanno in un paio d’ore domato le fiamme, mentre la 66enne veniva portata in salvo dai poliziotti. I due agenti durante l’intervento però hanno respirato molto fumo e sono stati portati precauzionalmente all’Infermi per le cure del caso a seguito dell’intossicazione. Sul posto i sanitari del 118 invece hanno curato altri residenti del palazzo che avevano respirato del fumo. L’appartamento invece è rimasto parzialmente distrutto ed è ora inagibile, così come lo spazio adibito a uffici al piano di sopra.