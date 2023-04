Salvataggi prolungati La furia dei bagnini: "Il Comune ha deciso senza coinvolgerci"

di Mario Gradara

Tutti scontenti. Spiaggia sempre più bollente, anche se la stagione è lontana. L’ordinanza balneare del Comune di Rimini - come pochi giorni fa quella di Riccione - che prolunga di una settimana il servizio di salvamento fino al 17 settembre, fa arrabbiare sia i bagnini che i marinai di salvataggio (articolo in basso). I titolari delle concessioni di spiaggia, ovvero i bagnini, dopo aver sparato a zero nei giorni scorsi sull’amministrazione comunale della Perla Verde e sulla sindaca Daniela Angelini, sono in rivolta anche nel capoluogo. "Il Comune – attaccano – ha deciso senza coinvolgerci prolungando la stagione balneare. Avere una settimana di servizio di salvamento in più ha senso se si promuovono eventi, se alberghi, attività commerciali e pubblici esercizi rimangono aperti, altrimenti diventa solo uno spot per la frenesia di apparire". E’ il passaggio cruciale di una nota che porta le firme dei presidenti di quattro associazioni di operatori: Fabrizio Pagliarani del Consorzio operatori balneari (Confesercenti), Mauro Vanni della Cooperativa operatori di spiaggia (Confartigianato Imprese Demaniali), Gianluca Grossi del Consorzio Marina Saracena, Riccardo Ripa, Nuova Romagna Balneare. Gli operatori di spiaggia ricordano che in precedenza si è tenuto un incontro con la Regione nel quale era stato fissato il termine dell’obbligatorietà del servizio di salvataggio (che viene pagato dai bagnini, di qui i comprensibili motivi di contrasto) al secondo fine settimana di settembre. Lasciando libertà di decisione ai singoli Comuni, ma con un aggiornamento già fissato al 18 luglio per una decisione definitiva, da prendere anche tenendo conto dell’andamento della stagione turistica. E delle previsioni meteoclimatiche. E soprattutto una decisione da prendere "in maniera univoca per tutta la riviera". In modo di evitare, in spiagge confinanti tra comuni diversi, bagnanti di serie A e di serie B. "Il percorso doveva concludersi in una riunione convocata dalla Regione per il 18 luglio: purtroppo il protagonismo di alcuni comuni ha vanificato il percorso", affermano le quattro associazioni. "Abbiamo sempre espresso la nostra disponibilità per ricercare soluzioni condivise – aggiungono – come già era stato concordato nel tavolo regionale con l’assessore Andrea Corsini, nel quale si era deciso di dare attuazione ad un percorso di verifica sui problemi rimasti aperti con l’obiettivo di trovare soluzioni univoche per tutta la costa regionale". Le associazioni dei balneatori spiegano perché hanno disertato l’incontro di giovedì convocato dal Comune di Rimini sull’ordinanza balneare per la stagione 2023: "Inutile partecipare a un tavolo di concertazione dove le decisioni erano già state prese in modo unilaterale da alcuni Comuni della nostra provincia". Infine, affermano le quattro associazioni di categoria, sul prolungamento oltre il 10 settembre, "data stabilita dall’ordinanza balneare regionale per la cessazione del servizio di salvamento obbligatorio, abbiamo sempre dato la nostra disponibilità al confronto, per trovare soluzioni legate ad un progetto di prolungamento della stagione balneare (condizioni del tempo permettendo) che non può prescindere dal coinvolgimento di tutte le attività turistiche balneari".