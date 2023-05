Salvataggi rimandati al 2 giugno

Salvataggi in torretta con una settimana di ritardo. Il servizio avrebbe dovuto iniziare con l’ultimo fine settimana di maggio, ma in Regione hanno deciso di farlo slittare di sette giorni con partenza il 2 di giugno. La decisione è stata presa oggi all’unanimità, spiegano dalla Regione, nel corso di un incontro promosso dall’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, al quale hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni della costa e della Capitaneria di Porto, le associazioni di categoria e cooperative balneari e le organizzazioni sindacali. Per i salvataggi, tuttavia, si è deciso di non far loro perdere alcun giorno di lavoro causa lo slittamento. Prenderanno servizio da sabato 27 maggio, secondo quanto previsto dall’ordinanza, anche se l’attività di sorveglianza vera e propria partirà il 2 giugno. In questo modo i salvataggi evitano la beffa, dopo essersi battuti per prolungare il servizio a fine stagione, ottenendo una settimana in più in settembre.

Inoltre la Regione ha stabilito che la distanza minima tra ombrelloni potrà essere parzialmente ridotta viste le conseguenze del maltempo sulle spiagge. La mareggiata ha infatti provocato fenomeni erosivi in più punti della costa.