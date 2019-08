Igea Marina, 3 agosto 2019 - Donna salvata in spiaggia dopo un infarto all’altezza del bagno 83 di Igea Marina. Una signora di 75 anni, turista italiana, è stata soccorsa da due bagnanti e dallo staff di salvataggio ieri mattina, intorno alle 10.30. Sul posto Denis Bedetti, Fabio Digiovanna e Gabriele Tosi (nella foto). «Stavo per entrare in acqua col pattino – racconta Bedetti – quando vedo venire verso di me due persone che trascinavano una donna anziana che era ancora sulle sue gambe. Mi raccontano che l’avevano vista scivolare in una buca dentro l’acqua alta, e di averla recuperata tra le onde. La signora inizialmente sembrava cosciente ma frastornata per essere finita sott’acqua all’improvviso. Dopo pochi minuti però è crollata e ha perso i sensi».

Sul posto fortunatamente erano presenti tutti e tre gli uomini del salvataggio. «Intanto uno di noi aveva già chiamato il 118 – continua Bedetti –. Allarmati abbiamo messo la donna in posizione di sicurezza. Si è ripresa e ha iniziato a sputare acqua ma il polso era sempre più debole. A un certo punto ha di nuovo perso i sensi e non sentivamo più battere il cuore. Il titolare del bagno 83 è accorso con il defibrillatore e abbiamo subito iniziato le manovre di soccorso. Nel frattempo è arrivato anche il personale del 118. Dopo un bel po’ di massaggio cardiaco il cuore fortunatamente è ripartito».

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini dove è stata ricoverata, in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione. «Speriamo si riprenda presto – confida Bedetti con gli altri colleghi – abbiamo davvero avuto fortuna di essere stati tutti lì in quel momento. Dopo tanti altri malori in zona, accaduti a luglio ad altri turisti e bagnanti, speriamo che il nostro intervento sia stato utile per il benessere della signora». Il consiglio dei bagnini di salvataggio continua a essere sempre lo stesso: non entrare in acqua prima delle due ore dopo aver mangiato. «Che si tratti di una colazione o di un pranzo abbondante – spiega Bedetti – ricordiamo a tutti, soprattutto a bambini e anziani, che va completata la digestione. Altrimenti si rischia la congestione e per chi è più robusto o ha anche una certa età può capitare, come a questa signora, l’infarto. Inoltre mai andare nell’acqua alta se non si è esperti nuotatori. Il fondale varia molto e spesso ci sono buche che si formano anche solo dopo poche ore, a causa delle correnti».