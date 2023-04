Salvataggio, sì alla proroga I marinai ’arruolati’ fino al 17 settembre

Il numero 17 non porta bene ai bagnini. Nemmeno 24 ore dopo la levata di scudi degli operatori di Riccione contro la sindaca Daniela Angelini, rea di avere prolungato il servizio di salvamento di una settimana, fino al 17 settembre, ecco uscire allo scoperto il Comune di Rimini che si pone sulla stessa lunghezza d’onda. Rimini e Riccione a braccetto, e non solo soli. Il dado ormai è tratto anche per Cattolica e Misano, con buona pace dei bagnini che pensavano ci fossero ancora margini per discutere la cosa.

Ieri il Comune di Rimini ha annunciato il prolungamento del servizio di salvamento fino al 17 settembre dopo la riunione convocata con le categorie sull’ordinanza balneare. Si tratta dell’unica modifica rispetto all’ordinanza di un anno fa. Non cambiano infatti le distanze tra ombrelloni, ferme a 12 metri quadrati nel tratto dal bagno 99 al 130 (dove la spiaggia è più corta e e ci sono più hotel), per passare a 15 nel resto di Rimini sud e ai 18 nella zona nord. Viene confermata l’apertura degli stabilimenti fino alle 22 alla sera "con la possibilità di vivere gli spazi all’aperto", nel periodo che corre tra il 27 maggio e il 10 settembre. Confermata la possibilità di eventi e musica fino alle 23,30. Resta anche il divieto di fumare sulla battigia e il divieto di vendere e distribuire bicchieri di plastica e cannucce usa e getta per combattere l’inquinamento. Consentito anche quest’anno il delivery sull’arenile. Insomma tutto come l’anno scorso, tranne il fatto che già ora si decide che i salvataggi devono rimanere sulle torrette fino al 17 settembre, pagati dai bagnini. A Riccione la categoria dei balneari non l’ha affatto presa bene.

Ancora una volta fuori dal coro Bellaria, unico comune della costa governato dal centrodestra, che una decisione non l’ha ancora presa. "Quanto stabilito da altri mi pare una fuga in avanti visto che con la Regione si era detto di aggiornarsi a luglio sul tema – premette il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti – Noi andremo avanti facendo quel che avevamo detto, ovvero incontrare le categorie e decidere assieme". Bellaria si smarca, mentre la consigliera regionale Pd Nadia Rossi plaude alla decisione di prolungare il servizio. "Penso che i turisti debbano poter frequentare le nostre spiagge in totale sicurezza fino a settembre inoltrato, considerando che da tempo la stagione balneare tende a prolungarsi anche dopo l’inizio dell’anno scolastico", dice la Rossi. "Bene l’orientamento dei Comuni sulla proroga del salvataggio almeno fino al 17 settembre. Per il 2023 l’ordinanza regionale prevede la chiusura della stagione balneare il 10, ma auspico che si possa procedere compatti verso il prolungamento di un’altra settimana".

Andrea Oliva