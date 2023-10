"Salvate la vecchia scuola. È un pezzo di storia"

Storici dell’arte, politici e semplici cittadini si mobilitano per lanciare un appello al Comune di Poggio Torriana per non mandare all’asta la vecchia scuola. A sollevare la questione è stato pochi giorni fa, sui social, l’avvocato Alessandro Catrani, esperto d’arte e storico appassionato. Una delibera comunale del 29 maggio, nell’ambito del piano delle valorizzazioni e alienazioni, ha stabilito che la scuola del 1938 possa essere interessata da "un cambio di destinazione, per poi effettuare l’asta pubblica e autorizzarne la vendita". "Si sta parlando di uno degli edifici storici identitari di Poggio Berni – scrive Catrani –. La sola idea di cancellare una così importante traccia dell’identità locale va stigmatizzata e respinta. Va mantenuta l’originaria destinazione d’uso e di scopo". La vecchia scuola sembra destinata all’asta non prima di un cambio di destinazione, per tramutarla in residenziale. Sul piede di guerra c’è Francesca Macchitella, dell’opposizione: "La mancanza di visione di questa giunta è imbarazzante. La possibilità che l’immobile possa essere messo all’asta è un’ipotesi concreta e grave. Il sindaco non può limitarsi a dire che per ora il privato non compra. Deve presidiare per far sì che questa struttura venga mantenuta e valorizzata. Servono fondi per il restauro. Trasformiamo la scuola in un servizio accreditato Ausl per famiglie e anziani". Sulla scuola interviene anche lo storico d’arte Alessandro Giovanardi: "Sono le ultime realtà di un’architettura sensata e immaginata per una funzione civile e pubblica. Giù le mani da ciò che miracolosamente resta in piedi". E interviene anche l’ex primo cittadino Daniele Amati, che siede in maggioranza: "Catrani ha portato alla pubblica attenzione le sorti di questo edificio. Valorizzarlo affinché non vada in malora non significa farne appartamenti ma lanciare idee per farlo tornare a vivere, senza pesare sulle casse comunali, come chiede il sindaco. Serve una riflessione pubblica. Una proposta potrebbe essere quella di dedicare nuovi spazi per i giovani".

r. c.