Salvati 7 gattini abbandonati

Abbandonati nelle campagna di Covignano come rifiuti. Sette gattini, provenienti da due o tre cucciolate, spaventati e denutriti, dentro una scatola di cartone. Tra di loro anche due piccole gattine di neanche un mese, con gli occhi chiusi dalla cispa. Grazie a una pronta segnalazione, i volontari locali e il canile di Rimini ’Stefano Cerni’ hanno agitato velocemente portando del cibo ai felini e fornendo loro le prime cure essenziali. Attualmente, sono ospitati a casa di una volontaria nel riminese, che si sta dedicando ai gatti con grande amore e dedizione, in attesa che vengano adottati da qualche famiglia. "L’abbandono di animali – ricordano dal canile ’Cerni’ – non è soltanto un atto crudele, ma anche un reato penalmente sanzionato punito con l’arresto fino ad un anno o con multe fino a 10mila euro". Per qualsiasi segnalazione di abbandono si può contattare la polizia municipale allo 0541 2266 o direttamente il canile di Rimini al 0541 730 730. In alternativa, è consigliabile chiamare l’ufficio diritti e benessere animale del comune al numero 347 6988629.