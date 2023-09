Salvati dagli stranieri Rimini torna a parlare tedesco e francese "Meglio del 2019"

Stranieri in crescita a Rimini nei primi sette mesi dell’anno. Un bilancio col segno più non solo rispetto allo stesso periodo del 2022, ma anche rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia. Sugli scudi la Germania, che incorncia incrementi a doppia cifra sui pernottamenti. Ma a fare meglio rispetto al 2019 sono anche Francia, Austria e Polonia. "A fronte di un calo delle presenze italiane – dice Valeria Guarisco di VisitRimini – si è registrata tra gennaio e luglio una crescita di stranieri. I tedeschi a luglio fanno registrare a Rimini 45.726 persone, +6,4% rispetto al 2022 e +17,9% sul 2019. Nei primi sette mesi del 2023 gli arrivi tedeschi hanno segnato +5,1% su 2022 e +1,8% sul 2019.

Sempre a luglio, gli ospiti francesi segnano un +3,7% sul 2022 e +8,7% sul 2019. Gli arrivi dall’Austria sono cresciuti del 12,8% e del 60,7% sul 2019 mentre i polacchi sono aumentati del 23,5% e del 44,5% sul 2019. "Un quadro positivo – continua Guarisco –, e buoni i risultati sono stati registrati anche per Danimarca, Repubblica Ceca e Svizzera. Il resoconto statistico della Regione basato sui dati Istat evidenzia un risultato in termini di presenze turistiche che, alla luce della congiuntura economica, non è per nulla scontato: la performance dei primi sette mesi per la città di Rimini ha segno positivo. Le rilevazioni a campione avevano già dato conto di numeri in linea con l’anno passato e la conferma statistica permette di affermare che l’appeal della destinazione Rimini è sempre forte. Un modello, dunque, che, al di là di cas isolati, regge il confronto anche a livello internazionale". Ci sono segnali positivi anche per l’ultima tranche della stagione: "Anche le prospettive per settembre al momento sono buone, in linea con lo scorso anno – conclude Guarisco –. Sono molti gli eventi che movimenteranno il mese, a partire, tra dal Gp di San Marino, il Gran Premio Nuvolari, la Transitalia Marathon e MTI Expo, il Trofeo di Pesca d’Altura, la mostra Giardini d’Autore, fino ai numerosi convegni ospitati al Palacongressi".

Mario Gradara