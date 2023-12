Salvatore fa tanto ’Rumore’ allo Zecchino d’Oro

È stato tra i dieci bambini selezionati alle finali di Rumore Bim Festival 2022, e ha vinto l’edizione 2023 dello Zecchino d’Oro. A trionfare nell’edizione numero 66 della storica kermesse canora dedicata ai più piccoli, sul palco dell’Antoniano di Bologna, è stato un bambino di nove anni, Salvatore, proveniente da Napoli, accompagnato dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Il baby cantante è grande amante del basket e dei videogiochi, è ha vinto interpretando Non ci cascheremo mai, musica di Max Gazzè e Francesco De Benedettis, testo di Francesco De Benedettis e Francesco Gazzè. Il brano è stato premiato al termine della grande finale, andata in onda il 3 dicembre in diretta su Rai1, condotta dal direttore artistico di Zecchino D’Oro, Carlo Conti.

Le giurie che hanno votato i 14 brani in gara e decretato il vincitore sono state due: la Giuria dei Piccoli, formata da 20 bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria dei Grandi, formata da Paolo Conticini, Elisabetta Ferracini, Diletta Leotta e Rocío Muñoz Morales. Ai voti delle due giurie si sono aggiunti anche i voti dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia dell’Antoniano, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano. Ospiti della puntata finale anche i conduttori dei primi due pomeriggi, Carolina Benvenga e Andrea Dianetti, e gli youtuber Ninna e Matti. Immancabile il Grande Mago Alessandro Politi con i suoi divertenti trucchi di magia e gli amatissimi Buffycats della serie ’44 gatti’.

"Questa vittoria per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione – commenta il sindaco Filippo Giorgetti –. Rumore Bim Festival è una manifestazione che sta crescendo a ogni edizione, e anche in quest’ultima ha portato oltre 700 persone nella nostra città a fine stagione, tra fine settembre e inizio ottobre, per diversi giorni, arrivando a mettere a segno alcune migliaia di presenze turistiche. Altrettanto importante la valenza promozionale e di immagine, così come quella artistica, come conferma questo successo di uno dei bimbi selezionati nella nostra città".

"Tra i componenti della giuria dell’edizion e 2023 di Rumore – spiegano da Fondazione Verdeblu –, c’era uno dei membri dello Zecchino d’oro, che selezionò una decina di bambini. Di questi, tre sono andati in onda nella finalissima dei giorni scorsi, e uno, Salvatore, di Napoli, ha vinto. Siamo entusiasti di questo riconoscimento, che premia il valore artistico della nostra manifestazione, e il suo valore mediatico e promozionale. Importanti per la città turistica".

