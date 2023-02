Salvatore Trapani morto nel porto di Rimini: nove ore da scandagliare per risolvere il mistero

Il ritrovamento del cadavere del 63enne di Cesena (foto Migliorini)

Rimini, 13 febbraio 2023 – Un buco nero di circa nove ore. Tanto è il tempo che passa tra il momento in cui Salvatore Trapani ha parcheggiato la macchina nel piazzale davanti al Club Nautico, venerdì attorno alle 20, e l’ultima volta in cui il 63enne di Cesena è stato immortalato dalle telecamere mentre passeggiava lungo la banchina del porto canale, attorno alle 5 di sabato mattina. Due ore e mezza dopo, il suo corpo senza vita è stato ritrovato nelle gelide acque del canale, tra il faro e la darsena, da un pescatore che stava uscendo con la propria imbarcazione, per essere successivamente recuperato dai vigili del fuoco. Due le ipotesi attualmente al vaglio dagli agenti della squadra mobile di Rimini, che si stanno occupando del caso: suicidio oppure tragico incidente. Al momento non vi sono elementi certi che possano far propendere per un gesto volontario. Nella sua macchina e nella abitazione (l’uomo ha vissuto a lungo a Cesena con l’anziana madre, deceduta alcuni anni fa) non sono stati ritrovati messaggi o scritti in grado di motivare una simile decisione. Si esclude inoltre che il 63enne possa essere stato vittima di un’aggressione: i filmati delle telecamere, anche se non hanno ripreso l’istante esatto della caduta nel canale, avrebbero dimostrato che l’uomo stava passeggiando da solo e che nessuno si sarebbe avvicinato a lui.

Sul corpo non c’erano segni di violenza che potrebbero suggerire il coinvolgimento di un’altra persona. Nelle sue tasche, inoltre, sono stati ritrovati sia il cellulare che il portafogli. Ecco allora rafforzarsi l’ipotesi di una disgrazia. Non si esclude infatti che Trapani possa essere inciampato nella cima di una barca ormeggiata, finendo così in mare. La morte, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere sopraggiunta per assideramento a causa dello choc termico dovuto alle basse temperature dell’acqua. Per stabilire con esattezza le cause del decesso bisognerà attendere l’esito dell’autopsia, disposta dal pubblico ministero Davide Ercolani e attesa per la giornata di oggi. Nel frattempo i poliziotti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del 63enne. Dopo aver parcheggiato la macchina, l’uomo potrebbe essere andato a cena in un ristorante e successivamente in qualche locale della zona, facendo ritorno al porto solo verso l’alba. Non è stato ancora possibile accertare se abbia trascorso la nottata da solo oppure in compagnia di altre persone. Gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di fare luce su quanto avvenuto durante la notte attraverso l’analisi i filmati delle telecamere di sorveglianza, ma anche sentendo i gestori dei locali. Trapani non si era mai sposato e non aveva mai avuto figli. Inoltre non risulta che avesse dei legami sentimentali.

