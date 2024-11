Salvatores nel ‘regno’ di Fellini: "Così il maestro mi ha ispirato"

Il regista premio Oscar, Gabriele Salvatores, torna in riviera per presentare il suo ultimo capolavoro Napoli-New York, tratto da un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Lunedì alle 21 sarà al cinema Fulgor di Rimini e martedì alle 20,30 alla Multiplex Giometti Cinepalace di Riccione per presentare il film che vede protagonista Pierfrancesco Favino. Da oggi nelle sale, il film è una gemma del cinema italiano, favola dal cuore immenso, traboccante di sentimenti positivi. Ambientata nel dopoguerra, racconta il viaggio due scugnizzi orfani, Carmine e Celestina che, rincorrendo il sogno americano per sopravvivere partono da Napoli, in ginocchio tra le macerie e come clandestini s’imbarcano su una nave diretta a New York.

Com’è stata scoperta questa perla felliniana?

"Augusto Sainati, collega e professore di cinema molto amico di Pinelli, sceneggiatore abituale di Fellini, una sera è stato invitato da lui a portare via un baule pieno di scartoffie. Pinelli gli ha detto: prendi e brucia tutto, lì ci sono solo cose scritte da me e Federico che non servono più. Sainati l’ha portato via col proposito di guardarci dentro e ha trovato questo ‘trattamento’, cioè il passaggio dal soggetto alla sceneggiatura, scritto in 58 pagine. Una specie di piccolo romanzo destinato a un altro regista, quando Fellini si occupava solo di scrivere sceneggiature".

Tra le quali una molto nota.

"Quella di Paisà scritta con Rossellini, citata proprio in una scena molto bella di Napoli-New York".

Ha subito accettato la nuova proposta?

"Il mettere mano su una cosa di Fellini all’inizio mi ha un po’ preoccupato, poi letta la storia, che ho trovato molto bella, ma poco felliniana perché non c’è niente di surreale e onirico, sono andato avanti. C’è un realismo magico, una specie di favola molto legata alla realtà, al presente che vivevano allora e che si vive ancora oggi".

Quale è il messaggio del film?

"Non è sulla migrazione, che è il contorno: racconta l’avventura di due bambini proiettati in un Paese delle meraviglie, gli Stati Uniti".

Toccando temi importanti.

"Temi che avevo già affrontato come il viaggio, i bambini, il cambiamento, la voglia di lottare col sogno di cambiare vita. Dal film emerge un forte senso di solidarietà e ottimismo verso la società suscitando buoni sentimenti, anche se quello che vedo intorno a volte mi dà la sensazione di essere capitato in un altro pianeta".

Rispetto al testo originale nel film cosa cambia?

"Sono stato molto fedele, perché il testo è lineare e tradizionale. Il film è in tre atti, il primo si svolge a Napoli, il secondo sulla nave e il terzo a New York. Alla fine sono stato un po’ meno fedele, perché Fellini non era mai stato in America, per cui ce la siamo immaginata ricostruendo con la scenografia ed effetti speciali una New York fine anni Quaranta che non c’è più, credibile, ma non del tutto realistica, una città da favola".

Ha conosciuto Fellini?

"L’ho incontrato una volta sola in un caldissimo agosto a Cinecittà. Stavo montando il mio primo film Sogno di una notte d’estate del 1983, e lui La Nave. Avanzava lungo un corridoio appoggiandosi al muro e gli ho chiesto se avesse bisogno di qualcosa. Lui mi ha guardato e mi ha chiesto chi fossi. Ho risposto: il regista Salvatores. Fellini mi ha guardato ancora di più e ha detto: ‘Il regista? Coraggio’. Ed è andato via".

Quali ricordi la legano alla Riviera?

"Nel 1990 girammo scene del film Turné sul lungomare con Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio e Laura Morante. Sono venute bene perché il posto è bello. Rimini è sempre stata molto cinematografica soprattutto fuori stagione".

Nives Concolino