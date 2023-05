Salve le Officine di Rimini: saranno il polo dei treni diesel e turistici

Le Officine delle Ferrovie di Rimini sono salve. Nuovi investimenti e un percorso organizzativo-gestionale per il mantenimento delle attività: è quanto emerso ieri a Bologna nel vertice indetto dall’assessore regionale al lavoro, Vincenzo Colla, per avere certezze da Trenitalia sul futuro degli stabilimenti di Rimini e Bologna. Per le Officine di Rimini, oltre alla conferma della lavorazione sui mezzi diesel, è anche prevista la lavorazione per riconverti i vecchi treni a fini turistici. Alla riunione era presente anche l’assessore Roberta Frisoni, che entra nei dettagli: "Rimini, attualmente specializzata sui mezzi diesel, nei piani di Trenitalia, rimarrà il polo di riferimento nazionale per questa tipologia di convogli, a partire dalla manutenzione dei mezzi diesel. Per compensare il calo dei convolgi diesel, che diminuiranno nella prospettiva di una circolazione di mezzi sempre più green, Trenitalia prevede di puntare sulla manutenzione ciclica e la riconversione dei treni turistici. Nella riunione abbiamo ribadito piena disponibilità del Comune a supportare dello sviluppo delle Officine".