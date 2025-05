"Salviamo dallo stop bar e negozi ai Padulli". Parte la raccolta firme

Ai Padulli "costretti a chiudere negozi storici, come la macelleria da Carlo e il bar Falco, per fare posto a Esselunga". A dirlo è il comitato locale che raccoglie le ultime indiscrezioni sul possibile sbarco del colosso dei supermercati: "Da ottobre l’immobile dove è situata anche la macelleria passerà nelle mani di Esselunga. Nessun rispetto per la sua storia di 23 anni di attività, per il suo lavoro, gli investimenti in attrezzature, e la sua voglia di proseguire l’attività con il figlio". La macelleria ha un contratto di affitto fino al 31 dicembre 2026, e poi arriverà l’addio. L’operazione, da quanto si apprende, sarebbe più ampia. L’arrivo del colosso della grande distribuzione non potrebbe limitarsi al solo lotto in cui si trova la palazzina con al piano terra la macelleria e il bar Falco. Infatti alle spalle del lotto c’è il capannone del gruppo Gentili che pochi mesi fa ha comprato un’area di 33mila metri quadrati in via Orsoleto per trasferire la storica sede. Considerando così anche l’area di via Tristano e Isotta, ci si trova davanti a un lotto ampio dove è pensabile realizzare una grande struttura. Ma in zona insistono già altri supermercati, come il Lidl, il Conad city poco distante, il Penny market nello stabile con Obi. Per altro da tempo è vox populi ai Padulli l’arrivo di Eurospin davanti al Lidl.

Perché aprire allora un altro supermercato in un’area tanto affollata di concorrenti? Tra le ipotesi che emergono ci sarebbe la possibilità di realizzare quel punto strategico per la logistica e la distribuzione con le consegne a domicilio, progetto che per Eesselunga è sfumato nell’area della ex Questura vista la riduzione degli spazi imposta dal Comune. L’area con la macelleria da Carlo e il bar è strategica, all’incrocio tra Ss16 e Marecchiese. Ai Padulli non stanno con le mani in mano. "È partita la raccolta firme per dire ‘no’ alla cancellazione delle attività locali. Si può firmare alla macelleria da Carlo e al bar Falco".

a.ol.