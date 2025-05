"Salviamo i pini. Vanno cercate soluzioni"

Pini che cadono, la soluzione non può essere l’abbattimento delle alberature per evitare rischi. A dirlo sono le associazioni del coordinamento ambientalista di Rimini (Anpana Rimini, Asoer Rimini, dnA Rimini, Enpa Rimini, Fiab Rimini /Camminando e Pedalando, Fondazione Cetacea, Legambiente Valmarecchia, L’Umana Dimora Rimini, Terra Blu Rimini, Rimini Smoke Box, WWF Rimini). In una lettera aperta indirizzata al sindaco del Comune di Rimini e agli assessori, dopo il crollo del pino a Marina centro che ha visto miracolosamente sopravvivere la donna che transitava in scooter, il coordinamento chiede soluzioni e fa proposte. "Diversi cittadini chiedono di togliere i pini perché pericolosi. La soluzione non può certo essere questa. Il verde è importantissimo in città, per la nostra salute psicofisica e qualità di vita e per la nostra stessa offerta turistica. Va perciò non tolto ma potenziato in ogni modo per garantirci un futuro migliore". Come? "Ottima la nuova tipologia di ‘asole’ adottata nell’intervento di riqualificazione su parte di Viale Nazario Sauro. Sempre a Marina Centro". Ma soprattutto: "Gli alberi sani vanno curati con attenzione, evitando il taglio delle radici e potature assurde e distruttive, debilitanti per la vitalità della pianta. E le piante malate o a rischio caduta vanno certo tolte, ma subito sostituite con piante giovani e magari più idonee al luogo di impianto e crescita. Bisogna allora che l’amministrazione comunale metta a bilancio le risorse necessarie per riforestare le vie rimaste vuote di piante, non solo quelle necessarie per gli abbattimenti. Bisogna mettere il verde fra le priorità vere del governo della città e della nostra salute, almeno al pari del rifacimento dei manti stradali o della costruzione di impianti sportivi".