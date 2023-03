"Salviamo il collegamento ferroviario per Roma"

"Il collegamento ferroviario diretto Rimini-Roma non sia cancellato". A scriverlo in una nota è il senatore riminese Marco Croatti (M5S) che ha posto l’attenzione su quello che è ritenuto "un collegamento ferroviario importante per il territorio, sparito per alcune settimane dall’offerta di Trenitalia".

"La tratta – spiega Croatti – era scomparsa dalla programmazione a partire da marzo. Poi mi sono confrontato con la direzione business dell’alta velocità di Trenitalia a cui ho spiegato l’importanza di quel collegamento per il territorio riminese. Mi è stato riferito che il treno era ‘sotto osservazione’ per valutazioni di carattere commerciale finalizzate a garantirne la sostenibilità economica. Dopo alcuni giorni di attesa – continua Croatti – è stata poi rinnovata la vendibilità del Frecciabianca 8851 Ravenna-Roma Termini con fermata a Rimini per i prossimi 6 mesi".

Il senatore ha poi sottolineato l’importanza della tratta: "Per il territorio è molto importante avere un collegamento diretto da Rimini alla capitale con la possibilità, per pendolari e turisti, di andare e tornare anche in giornata". Per Croatti, poi, non esisterebbe una vera alternativa al Frecciabianca Rimini-Roma: "Il percorso via Bologna, effettuato con i Frecciarossa o Italotreno, in assenza della possibilità di programmare con largo anticipo, comporta una spesa doppia. La tariffa base in seconda classe da Rimini a Roma con il Frecciabianca diretto costa 52,50 euro con offerte a partire da 16,90 euro, mentre via Bologna con gli altri treni ad alta velocità la tariffa base è di 88,50 euro con offerte a partire da 58,80 euro, impiegando lo stesso tempo, circa 4 ore", spiega il senatore. Croatti pone l’accento anche sulla "necessità di collegamenti migliori e più efficienti per connettere la Riviera e migliorare il trasporto pubblico", evitando "cancellazioni e business plan che piegano l’interesse della collettività alle leggi di mercato".

Andrea G. Cammarata