Salviamo il turismo: "Una zona protetta per rottamare gli hotel"

"Sos salviamo il turismo". E’ una accorata lettera aperta quella che Giovannino Montanari, vicepresidente regionale degli agenti di viaggio Fiavet, indirizza a Roberta Frisoni e Valentina Ridolfi, "nuove responsabili di assessorati strategici per il nostro turismo: Frisoni al Turismo in Regione e Ridolfi all’Urbanistica in Comune".

Perché questo appello?

"Perché gli innumerevoli sforzi fatti sinora - Parchi del mare, fiere e congressi, rinascita del centro storico, eventi, aereoporto - rischiano di non incidere".

Motivo?

"Per il cedimento della colonna portante del nostro turismo: alberghi chiusi da tempo, o in abbandono, o non riqualificati. Che specie in zona Sud si aggiungono alla desolazione delle colonie chiuse, alla rete commerciale squalificata, all’incuria diffusa e ai conseguenti problemi di sicurezza".

Diagnosi nota. Prognosi riservata. Ha una cura?

"Tre proposte concrete, precise, che avanzo alla vigilia, o quasi, di un nuovo Piano urbanistico generale del Comune, fondamentale per definire quale avvenire assegnare all’antica vocazione della nostra città".

Prego.

"Prima proposta: definire un perimetro ben preciso, non trattabile, che delinei l’area - a mare della ferrovia - da destinare a ospitalità, accoglienza e intrattenimento, dove al posto degli alberghi in disuso possano nascere nuove opportunità o spazi per rilanciare il turismo; un’area che deve tornare a essere la nostra miniera d’oro".

Seconda proposta?

"Dentro quest’area trasformare il vincolo alberghiero in vincolo turistico".

Ovvero?

"Consentire con grande facilità la conversione di hotel fatiscenti in centri benessere, strutture per ristorazione collettiva, piscine e impianti sportivi, condhotel, aree verdi e attrezzate, silos multipiano, foresterie per stagionali, studenti e sanitari. E dare all’albergatore che cede l’immobile volumetrie residenziali in altre zone della città, o possibilità di aggiungere volumetrie verticali ad altri alberghi".

Così ci si alza in altezza...

"Sì. Va favorito il sorgere di alcuni grandi e moderni alberghi grazie al recupero degli spazi occupati dalle strutture abbandonate".

Ma dove trovare risorse?

"Qui la terza proposta".

La faccia.

"Non basta redigere un nuovo Piano urbanistico generale, naturalmente indispensabile, unitamente alla volontà di non mettere più ’i bastoni tra le ruote’: è essenziale, indispensabile, dar vita a uno staff di professionisti capace di impegnarsi nella ricerca di investitori esterni ed interni, rendendo attraenti gli investimenti a Rimini, in riviera".

Ad esempio?

"Fondi comuni d’investimento, capitali esteri pronti ad arrivare in Italia, che finora hanno preferito il lago di Como, Venezia, Roma, Milano. Ma è notizia recente che la grande Falkensteiner investe a Cesenatico! Poi catene alberghiere, grossi tour operator, e servono finanziamenti europei, statali e regionali".