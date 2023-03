"Salviamo l’unico minimarket"

La cooperativa Fer-Menti ’sforna’ un altro miracolo e salva così un’attività storica di San Leo. Dopo una gestione quarantennale le sorelle Elisabetta e Rosalba Olei hanno detto basta e lasciato il minimarket. A rilevarlo (ieri la firma) la cooperativa Fer-Menti leontine, di cui tra l’altro le sorelle sono socie e volontarie. La cooperativa, grazie all’impegno diretto di Valentina Pozzi e Samuele Nucci, aveva già annunciato a febbraio di voler salvare il minimarket. Si chiamerà ’La bottega di San Leo’, sabato ci sarà l’inaugurazione. Fer-Menti leontine (formata da 67 soci, in prevalenza giovani) gestisce già da anni il forno di San Leo dove si produce un pane tipico molto apprezzato. L’attività del forno è in espansione e l’acquisizione del minimarket ora diventa una nuova opportunità per dare visibilità ai prodotti tipici della Valmarecchia. "Continueremo la storica attività per decenni portata avanti da Elisabetta e Rosalba – dice Angeloni, presidente della cooperativa – Non si poteva rinunciare a quello che è un punto di riferimento del paese". E il sindaco Leonardo Bindi applaude la cooperativa di comunità Fer-Menti, che "crea lavoro e offre un servizio prezioso per i nostri cittadini".

m.c.