Salvini alla Marina di Cattolica

Non c’è stato solo il Meeting nella due giorni del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in Riviera. Arrivato per partecipare alla kermesse di Cl, in cui è intervenuto ieri, Salvini per due giorni ha alloggiato a Rimini (ospite di una delle houseboat alla darsena), ha fatto tappa a San Marino ed è stato anche a Cattolica. Nella Regina il ministro delle Infrastrutture e vicepremier si è recato alla Marina di Cattolica per conoscere le difficoltà burocratiche e fiscali del settore. Durante la sua visita il leader della Lega è stato accompagnato dall’onorevole Jacopo Morrone e dal presidente dell’associazione dei porti turistici. L’incontro si è svolto sulle acque del porto a bordo di uno yacht, come più si addice per la discussione sul settore.