Salvini conferma l’indennizzo. I gestori: "Attendiamo il decreto"

"Siamo soddisfatti per l’impegno confermato dal ministro Salvini riguardo al diritto di indennizzo per i concessionari uscenti, che andrà aggiornato e rivalutato". Lo afferma il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni, al termine del tavolo consultivo sulle concessioni organizzato al Mit e presieduto da Salvini, cui hanno partecipato i rappresentanti delle categorie balneari. Il diritto a un indennizzo è tra i punti controversi del decreto legge salva-infrazioni approvato in autunno dal governo, con la proroga al 2027, per il quale entro marzo è atteso il decreto attuativo. "Il ministro – aggiunge Vanni – attende entro la settimana i nostri contibuti, e ci ha anticipato che andrà a Bruxelles per confrontarsi con l’Ue. Siamo fiduciosi, anche se i margini sembrano essere ristretti. Il 20 marzo ci rivedremo a Roma per fare il punto della situazione". "Nel decreto – continua – dovrà essere considerata la diversa incidenza di investimenti fatti in opere amovibili o inamovibili. Il decreto dovrà contenere auspicabilmente anche l’eventuale riconoscimento dell’avviamento aziendale per i concessionari uscenti senza trascurare l’incidenza del trasferimento del rischio d’impresa ai concessionari che vinceranno i bandi. Infine dovrà contenere la determinazione dell’entità dei canoni demaniali anche in assenza di una disciplina". Sul tema sono pervenute dalla Commissione Ue stringenti osservazioni. La lettera della Direzione generale Mercato Interno e Pmi dell’Ue (Dg Grow) è stata "al centro del confronto", aggiunge Vanni. "Nell’incontro si è sottolineato l’irritualità di un documento ’preventivo’ dell’Ue in vista di un Decreto legge del governo, inviato prima che l’esecutivo si esprima. In genere la tempistica è inversa".

In merito a un contenzioso tra società Maitò e Comune di Forte dei marmi in tema di concessioni, il Tar Toscana ha stabilito che quelle rilasciate prima del 28 dicembre 2009 devono considerarsi valide fino al 31 dicembre 2033, come previsto dalla Legge 145/2018.

Mario Gradara