Salvini fa gli auguri a Signani: "Forza campione"

Curioso fuoriprogramma l’altra sera per il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Venerdì il leader della Lega è venuto a Rimini per visitare il villaggio (allestito al porto) di Expo Aid, il convegno dedicato alle disabilità. Salvini si è presentato con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, e durante la serata ha incontrato anche Matteo Signani, campione di boxe dei pesi medi e militare della Capitaneria di porto in servizio a Rimini. Il ’giaguaro’ (è il soprannome di Signani) il 18 novembre difenderà per la quinta volta il titolo europeo in Inghilterra, dove sfiderà il britannico Tyler Denny. Salvini si è fermato con lui e gli ha fatto gli auguri: "Mi raccomando! Devi batterlo". La serata di Salvini a Rimini è terminata al Rose & Crown con Jacopo Morrone ed Elena Raffaelli.