Salvini fa ‘saltare’ la zona 30 al mare

La Regina dovrà adeguarsi alle nuove norme del ministero dei Trasporti in ambito di zone a traffico limitato ben definite. Il ministro Matteo Salvini ha ribadito di recente che non ci saranno città con limiti di 30 km/h estesi a tutto il territorio, ma solo in determinate zone circoscritte e motivate. Il nuovo piano del traffico di Cattolica in fase di ultimazione e prossimo alla messa in atto prevedeva, però, una zona a mare ampiamente destinata a tale limite dei 30 km/h: "Ci adegueremo – conferma la sindaca Pd Franca Foronchi – prevedendo tale limite solo in certe zone, avevamo preparato il nuovo piano del traffico (Pums per la precisione ndr) in tale direzione e dunque ribadisco che a mare della ferrovia non ci sarà tutta la città a 30 km/h".

Ma resta il nodo del lungomare Rasi-Spinelli dove i 30 km/h sono considerati fondamentali da operatori, cittadini ed amministrazione comunale: "Vedremo di rispettare i parametri tecnici richiesti dal Ministero – prosegue la sindaca – e studieremo come arrivare a tale obiettivo anche per il lungomare Rasi-Spinelli, che resta una priorità del nostro piano comunale". Mentre si esclude definitivamente tale limite di velocità in zona a monte della ferrovia di Cattolia: "Non credo applicheremo tale limite nel quartiere Macanno ed in altre zone della città a monte della ferrovia" chiude la sindaca. Dunque cittadini ed operatori cattolichini non vedranno una zona a mare completamente a 30 km/h ma solo quartieri e zone ben precise.

Il piano del traffico è in via di ultimazione e si attendono i tempi tecnici per la sua conclusione. Restano però altri nodi da sciogliere: senso unico in via Del Prete, tutto o in parte della via, parcheggi di testata, nuovi parcheggi a strisce blu, piste ciclabili ed altri spazi. Proprio sul lungomare si tornerà poi a discutere non solo in termini di velocità ma anche in termini di tempi di fermata per auto, pullman turistici e fornitori. Proprio la sindaca aveva anticipato alcuni mesi fa che la prossima estate non arriveranno più pullman turistici in zona a mare con un servizio navetta predisposto per portare i turisti ai rispettivi hotel. Nelle prossime settimane arriveranno nuove linee anche in questa direzione. Per Cattolica, città a due velocità, è oramai chiaro che in estate in un fazzoletto di territorio si richiede sempre più ordine e regole per garantire la convivenza di migliaia di persone in pochi chilometri quadrati. Luca Pizzagalli