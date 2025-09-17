Salvini nell’arena dei bagnini. Faccia a faccia sul caos indennizzi

Faccia a faccia tra Matteo Salvini e i bagnini a Rimini. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti parteciperà all’assemblea nazionale dei balneari che si terrà alla Fiera il 9 ottobre, in occasione del Ttg (la manifestazione dedicata al turismo). La conferma è arrivata ieri, al termine dell’incontro del ministro con Antonio Capacchione e Maurizio Rustignoli, presidenti rispettivamente di Sib (sindacato italiano balneari Confcommercio) e Fiba (la federazione dei balneari di Confesercenti). Un incontro in cui si è discusso a lungo della riforma delle concessioni e soprattutto della questione degli indennizzi ai balneari, dopo che sia la Commissione UE per il mercato europeo sia i giudici del Consiglio di Stato hanno ’bocciato’ il decreto a cui ha lavorato il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i giudici di Palazzo Spada, nessun indennizzo è dovuto agli operatori esistenti, perché "potrebbe scoraggiare gli altri partecipanti alle gare" con cui verranno assegnate d’ora in poi le concessioni.

Il nodo dei risarcimenti va ancora sciolto, anche se ieri all’incontro Salvini ha assicurato ai presidenti di Sib e Fiba il massimo impegno del governo. "Il ministro ci ha ribadito di essere al lavoro per trovare una soluzione", dicono dal Sib. Il 9 ottobre Salvini sarà ospite all’assemblea dei balneari a Rimini: in quell’occasione farà il punto con gli operatori e annuncerà le nuove mosse del governo sulla questione degli indennizzi. Si annuncia un incontro piuttosto ’caldo’. Tra i bagnini c’è grande frustrazione per la situazione di incertezza in cui si trovano. E alcuni gruppi di balneari – come già capitato in passato – sono a organizzare proteste in Fiera, in occasione dell’assemblea con il ministro.

Manuel Spadazzi