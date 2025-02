"Salvini sostenga lo sviluppo dell’aeroporto"

Potenziare il sistema aeroportuale regionale attraverso gli aeroporti minori, a partire dal ’Fellini’. È uno degli obiettivi del nuovo corso della Regione targata Michele de Pascale. Il presidente, insieme all’assessora Irene Priolo, ha avuto a Roma un incontro con il ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini in cui si è parlato anche degli aeroporti. "Ben venga la proposta del presidente e dell’assessora di potenziare il sistema aeroportuale regionale anche attraverso la crescita e l’investimento sugli aeroporti minori, fondamentali per la crescita complessiva del territorio – commenta la consigliera regionale Pd, Alice Parma – . Penso all’aeroporto ’Fellini’, sempre più meta di turismo europeo e internazionale, che ha visto solo nell’ultimo anno tante nuove rotte, comprese quelle che partiranno nei prossimi mesi".

Le nuove rotte, a partire di quelle per Monaco e proseguendo con l’incremento dei collegamenti con Londra, hanno fatto venire il sorriso anche agli operatori turistici. Ora bisogna crescere nei numeri per rivedere il ’Fellini’ tornare a essere un’opzione concreta per i turisti stranieri che vogliono venire in Riviera.

"La nostra provincia – prosegue la consigliera – con oltre 3,7 milioni di arrivi e 15 milioni di presenze solo lo scorso anno, deve puntare sempre più su un aeroporto strategico per l’industria del turismo dell’Emilia Romagna. Per farlo serve un potenziamento sempre maggiore dell’infrastruttura e dei servizi ad essa collegati, in coordinamento con Bologna e con la predisposizione degli altri aeroporti sul territorio regionale. Avanti insieme con uno sguardo regionale che sostenga la vocazione di ogni territorio".