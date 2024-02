Salvò 70enne, premiato il vigile del fuoco eroe

"Grazie Davide per avermi salvato la vita. Il tuo gesto rimarrà nel mio cuore e sarà d’esempio per tanti. Per l’eternità". Sono le parole incise sulla targa che ieri è stata consegnata al vigile del fuoco Davide Bartolini. La cerimonia è avvenuto ieri (al museo Gualtieri) alla presenza di sindaco, forze dell’ordine e dell’uomo salvato dal vigile il 17 dicembre scorso da Bartolini, un 70enne residente anche lui a Talamello. "Non mi aspettavo addirittura una cerimonia – sorride Bartolini – ma sono veramente felice. È stato un intervento impegnativo, ma oggi siamo tutti qui ed è bellissimo". Quella sera del 17 dicembre, quando il 70enne è svenuto a terra, Bartolini stava viaggiando in auto. "Mi sono fermato perché ho visto un po’ di movimento e un’auto con le frecce accese. Ho visto quell’anziano a terra e ho capito immediatamente che si trattava di un infarto. E così, in attesa dell’arrivo del 118, ho iniziato subito a praticargli il massaggio cardiaco. Sono andato avanti per 38 minuti. Nel frattempo il personale sanitario è arrivato ed è intervenuto con il defibrillatore, mentre io continuavo il massaggio cardiaco. È stato davvero un miracolo". Trasferito a Rimini, dov’è rimasto in coma farmacologico per qualche giorno, il 70enne da un mese è a casa e sta bene.

Durante la cerimonia di ieri mattina, a fare gli onori di casa insieme al sindaco Pasquale Novelli c’erano i colleghi vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria – dove Bartolini lavora da 10 anni – e del comando di Rimini, gli agenti della polizia stradale e i carabinieri di Novafeltria. A chi lo chiama eroe, Bartolini risponde: "Ho fatto soltanto quello che andava fatto. Faccio il vigile del fuoco da 15 anni, questo è il mio lavoro. È la mia vita".

Rita Celli