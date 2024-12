Salvò uomo colpito da infarto. Premiata la guardia zoofila

Ieri mattina, nel nuovo locale Macaco Vibes ai Padulli, si è svolto l’evento annuale organizzato dall’Associazione Nazionale Accademia Kronos – Sezione Provinciale di Rimini, in prossimità delle feste natalizie, un’importante occasione che riunisce tutte le Guardie Zoofile per celebrare il loro impegno e la loro dedizione nella tutela del territorio e della sicurezza ambientale. All’evento è stato invitato il presidente del Comitato Quartiere Padulli Covignano, Andrea Turci, che ha avuto l’onore di consegnare una targa onoraria a Gabriele Legnari per il suo gesto eroico. Grazie alla sua prontezza e preparazione, Gabriele ha salvato la vita a un uomo colpito da arresto cardiaco, praticando un tempestivo massaggio cardiaco.