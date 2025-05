Sammarinese di 60 anni muore durante l’escursione. Stroncato da infarto sulla via per la rocca di Maiolo

Avrebbe dovuto essere una semplice escursione tra amici per le colline della Valmarecchia. E invece per un sessantenne sammarinese la camminata di domenica mattina si è trasformata in tragedia. L’uomo, che si trovava intorno alle 9 tra la località Avamposto di Novafeltria e la Rocca di Maiolo, destinazione dell’escursione di gruppo, è difatti stato colto da un malore fulminante mentre stava camminando con una decina di persone per l’esperienza tra i boschi.

Il programma della giornata infatti avrebbe previsto numerose soste lungo il percorso indicato per poter godere del paesaggio circostante. E così è stato per ben quattro pause, prima di imboccare il sentiero che avrebbe poi condotto il gruppetto ai piedi della rocca di Maiolo. Dove, però, il sessantenne di San Marino non è arrivato mai. Alle 10 di mattina, mentre con i compagni di viaggio si trovava in un boschetto della zona, l’escursionista ha accusato un malore improvviso, accasciandosi a terra. Immediatamente è stata lanciata l’allarme dagli altri partecipanti della camminata, i quali hanno allertato i soccorsi, nonché alternandosi nei tentativi di rianimazione sul posto del proprio amico sotto la guida telefonica del 118. All’arrivo sul posto dei sanitari, però, nonostante le ulteriori manovre di rianimazione compiute, per il sessantenne sammarinese non c’è stato più nulla da fare e anche l’elisoccorso, pre-allertato, è stato fatto rientrare alla base.