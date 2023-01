Samorani: "Furti in aumento Eppure la Parma minimizza"

"Avevamo chiesto di organizzare un consiglio comunale tematico sulla sicurezza alla presenza del prefetto, un anno fa, visti i furti e i crescenti episodi causati da baby gang. Avevamo chiesto più telecamere a Santarcangelo". Tutti appelli rimasti inascoltati, attacca Domenico Samorani, capogruppo di Bene in comune. Che torna sul tema della sicurezza dopo gli ultimi furti avvenuti in città a Capodanno. In uno dei colpi andati a segno, i ladri (come rivelato ieri da Jenny Dolci, consigliere di Bene in comune) hanno usato addirittura il flessibile per aprire la cassaforte. "Secondo la sindaca Alice Parma – rincara Samorani – l’insicurezza percepita dai santarcangiolesi non corrispondeva alla realtà ed era alimentata dai media, dai social e dalla minoranza". La verità, per Samorani, è che "l’amministrazione ha perso tempo e ha preferito nascondersi e girare le spalle ai bisogni dei cittadini".