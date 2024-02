Samorani non correrà da sindaco: centrodestra a caccia del candidato

Pareva quasi fatta, fino a pochi giorni fa. Invece il centrodestra non ha ancora sciolto le riserve sul candidato sindaco di Santarcangelo. Domenico Samorani, il capogruppo di ’Bene in comune’ che già nel 2019 aveva sfidato Alice Parma, sembrava destinato a una nuova sfida contro Filippo Sacchetti, scelto dal centrosinistra come candidato sindaco. Invece Samorani, a meno di ripensamenti, stavolta non sarà il candidato del centrodestra. Una scelta più sua che dei partiti, dettata da nuovi impegni professionali che lo attendono. Samorani sarà comunque uno dei protagonisti delle elezioni, con la sua lista civica ’Bene in comune’ pronta ad appoggiare i partiti del centrodestra. Ma resta ancora il nodo del candidato sindaco. Massimo riserbo da parte di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Si continuano a fare valutazioni. Tra i nomi circolati anche quello di Luigi Berlati, ex Pd, già candidato sindaco nel 2014. Insomma: la strada resta quella di un candidato civico, proprio come Samorani e come l’avvocato Paolo Lombardini, a cui il centrodestra aveva proposto la candidatura a sindaco, poi da lui rifiutata.

Marco Fiori, il consigliere della Lega, assicura che "presto il nome sarà reso noto". Intanto però proprio in casa Lega si registra un addio di quelli che pesano. Il consigliere Gabriele Stanchini ha deciso di dimettersi dal gruppo del Carroccio. D’ora in poi in consiglio farà parte di ’Bene in comune’. "Dopo una lunga riflessione – spiega – ho maturato la decisione di aderire al gruppo consiliare della lista ’Bene in comune’ per contribuire, insieme ai consiglieri Samorani, Jenny Dolci e Barnaba Borghini e al resto della squadra, a rafforzare quello che è un grande progetto in grado di offrire una reale alternativa a Santarcangelo dopo decenni di ininterrotta amministrazione guidata dal Pd". Stanchini ci tiene a "ringraziare colleghi e amici con cui ho collaborato in Lega come il consigliere regionale Matteo Montevecchi, il consigliere comunale di Rimini Andrea Pari e Marco Fiori, con i quali continuerà una stretta collaborazione a livello territoriale.

Oggi più che mai Santarcangelo è contendibile e l’alternanza farebbe sicuramente bene, per uscire dallo schema di quel partito padrone che di danni alla nostra città ne ha già fatti fin troppi". Da mesi Stanchini era in rotta coi vertici provinciali della Lega. "Gabriele è un amico – dice Fiori – Continueremo a lavorare insieme per il bene di Santarcangelo".