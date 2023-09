Samorani prepara il bis: "La mia lista ci sarà"

Fratelli d’Italia scalpita. La Lega anche, mentre Forza Italia dovrà decidere se e come far parte della coalizione. Se nel Pd infuria – da mesi – la battaglia sulla scelta del candidato sindaco, anche il centrodestra ha avviato le grandi manovre in vista delle elezioni comunali a Santarcangelo. E lo scenario del prossimo anno, rispetto a quello del 2019 (quando Alice Parma vinse conquistando il secondo mandato), è molto diverso. Anche nel centrodestra. Allora Bene in comune, la lista civica di Domenico Samorani, scelto come candidato sindaco della coalizione, partiva da zero. "Stavolta abbiamo più di 4 di anni di esperienza alle spalle – dice Samorani, capogruppo di Bene in comune – E siamo convinti, oggi più di allora, che una lista civica sia fondamentale per intercettare i bisogni e le esigenze dei santarcangiolesi, e in particolare di coloro che non si riconoscono in questa o in quella bandiera". Samorani annuncia che "la nostra lista Bene in comune si ricandiderà anche all’anno prossimo. E la nostra idea è quella di allargare il fronte, di aprirci sempre di più alla società civile e costruire un gruppo ancora più ampio".

Samorani assicura che "non abbiamo ancora parlato di alleanze con i partiti del centrodestra. Questo lo vedremo. Sicuramente noi vogliamo essere alternativi al centrosinistra". E se ancora è presto per parlare di candidati sindaci, Samorani fa capire che nulla è scontato. "Sulla carta sia io che gli altri consiglieri comunali della lista, Barnaba Borghini e Jenny Dolci, siamo tutti ricandidabili. Correrò ancora da sindaco? Adesso parlarne è prematuro. Più dei nomi, in questo momento conta il programma. Noi ripartiremo dalle nostre idee, riprendendo in parte anche il programma presentato nel 2019".

La certezza è che "Bene in comune sarà della partita, poi vedremo con quali alleanze e quali nomi". Insomma: porte aperte a ogni soluzione, anche se è evidente che Samorani continuino a guardare ai partiti del centrodestra come alleati ’naturali’. Rispetto al 2019, resta da capire il ruolo che giocherà Fratelli d’Italia. A Santarcangelo era praticamente scomparso, da tempo è rinato ed è pronto a giocarsi le sue carte. Ma la Lega non intende recitare il ruolo di comprimario.