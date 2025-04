Samuel riparte dalla Riviera: "Qui splende il Sol dell’avvenire"

La melodia incontra la musica techno e la penna d’autore i ritmi del clubbing. Un connubio tra lo stile cantautorale e l’elettronica, per dare alla luce Il sol dell’avvenire, l’ultimo singolo di Samuel, presentato in esclusiva nazionale oggi ai ‘Bagni Ralf’ al Samsara di Riccione nel party che inizierà alle 12 fino a mezzanotte. La voce dei Subsonica ha debuttato da solista nel 2017, pubblicando due album, ma ora torna alla sua vera anima musicale, quella elettronica, con una traccia e a giugno l’album.

Samuel, come sta ora che ha terminato il disco?

"Ieri mattina ho ascoltato tutto il disco e ho fatto un sospiro di sollievo. Scrivere un album è un po’ come concepire una creatura: è la gestazione di un essere musicale, emozioni che vengono racchiuse in tanti piccoli frammenti, a completare un viaggio di crescita".

Com’è stato il viaggio?

"Entusiasmante e bello. Prima di tutto perché sancisce una grande consapevolezza: la musica che amo è questa. Essendo un cantante ho un obbligo che è quello di testare e sondare il mondo del pop, però con il passare del tempo mi sono reso conto che la mia vera passione è la musica elettronica. Ho capito che la differenza la potevo fare con l’elettronica, un genere in cui mischio la mia vena autorale con tracce ballabili".

Come è nato tutto?

"Quando andavo a suonare scendevo dal palco insoddisfatto, il fatto di cantare una canzone con le persone che mi guardavano non mi bastava più. Avevo bisogno di movimento, energia e per questo mi sono ricordato dei miei progetti più vecchi, quelli che si immergevano nel mondo del clubbing".

‘Il sol dell’avvenire’ riassume molto bene tutto ciò: racconta di cambiamento. Perché ne ha sentito il bisogno proprio in questo momento della vita?

"Avevo la necessità di costruire situazioni che mi permettessero di fare ciò che volevo. Desideravo un disco ambizioso, che parlasse di clubbing e della sua musica che più contraddistingue".

Cosa rappresenta invece per lei la Riviera?

"Ho suonato a Cattolica con i Subsonica, poi negli ultimi anni ho frequentato anche da solista questi luoghi, tra dj set e immersioni nel mondo delle discoteche e poi vengo in vacanza in Romagna in estate e in autunno. Poi qui è nato tutto, un posto fondamentale per chi fa un mestiere come il mio. Quando la band era agli albori, ricordo che suonavamo al Velvet e poi subito Cocoricò, siamo stati molto fortunati a vivere quegli anni".

Come mai ha deciso di presentare il brano ai Bagni Ralph?

"È stato tutto molto casuale, conosco Ralf da una vita e avrei dovuto suonare lo stesso il 25 aprile, poi con l’uscita del singolo abbiamo unito le due cose".

Federico Tommasini