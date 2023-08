Samuele Parma morto a 34 anni in un incidente in moto a Rimini: ha perso il controllo ed è stato disarcionato

Rimini, 2 agosto 2023 – Una vita spezzata a soli 34 anni. Samuele Parma se n’è andato così, in sella alla moto che era forse la sua passione più grande, sulla Consolare San Marino. L’incidente è avvenuto lunedì sera intorno alle 22 all’altezza della trattoria ‘Il Coniglio’, a metà strada tra Rimini, dove il giovane viveva, e Cerasolo di Coriano, dove lavorava e ha sede la storica azienda di famiglia. Uno schianto terribile quello di lunedì, che non ha lasciato scampo al centauro 34enne, residente alla Gaiofana e padre di una bambina di circa sei anni. Sul posto sono accorsi a sirene spiegate i mezzi del 118. I sanitari hanno provato disperatamente a far ripartire il cuore del ragazzo, steso sull’asfalto dopo l’impatto violentissimo con la barriera new jersey. Le manovre di rianimazione sono andate avanti a lungo, ma alla fine il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, con i rilievi che sono stati affidati alle pattuglie della polizia stradale. Samuele era alla guida della sua Honda 1000 e stava percorrendo la Consolare in direzione mare - monte, verso Cerasolo Ausa. A un certo punto – per cause che ancora devono essere accertare, stando ad una prima ricostruzione – nel tratto in cui la superstrada subisce un restringimento per attraversare il centro abitato, avrebbe perso il controllo della moto, che procedeva a velocità sostenuta. La moto ha quindi impattato contro il new jersey: nell’urto, il 34enne è stato disarcionato con estrema violenza dall’Honda ed è volato direttamente nella carreggiata opposta, rimanendo sull’asfalto privo di conoscenza. L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto i mezzi dei soccorritori. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto parzialmente chiuso al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e per permettere agli agenti della Polstrada di effettuare i rilievi.

Samuele lavorava per la Parma reti, storica azienda di Cerasolo produttrice di reti per letti e materassi. Era figlio di Andrea, uno dei soci dell’azienda. A ricordarlo con grande affetto in queste ore è lo zio, don Claudio Parma, prete molto conosciuto a Rimini. "E’ una notizia terribile, appena l’ho saputa sono rientrato immediatamente dal viaggio organizzato con i fedeli al quale stavo prendendo parte – spiega il sacerdote – Una tragedia inspiegabile, che ci lascia tutti esterrefatti. In questo momento di sconforto la fede ci viene incontro facendoci trovare la forza nella preghiera". Samuele era un grande appassionato di motociclismo. I suoi profili social sono tappezzati di video e immagini di Valentino Rossi, di foto che lo ritraggono in sella alla Honda con addosso il casco. Amava anche tanto lo sport, in particolare lo snowboard, e condivideva su TikTok e Facebook i video delle sue discese in pista, a volte in compagnia della figlioletta.

“Perché, Samu, te ne sei andato via? Vorrei che fosse solo un incubo", è uno dei tanti messaggi di cordoglio condivisi dagli amici del 34enne sulla sua pagina Facebook. Una grande ondata di affetto e commozione, con tantissimi riminesi e corianesi uniti nel ricordo di un giovane padre e di un buon amico. "Eri ancora troppo giovane per andartene, caro Samuele. Non ti dimenticheremo mai". "Siamo increduli ed infinitamente tristi. Samu, eri una persona davvero speciale. Un abbraccio grande alla tua bambina".

Lorenzo Muccioli