Samuele Sbrighi e la Valigia dell’attore

La Valigia dell’attore, centro di cinema e teatro aperto in Romagna dall’attore Samuele Sbrighi, non solo sta diventando uno dei centri di formazione di riferimento a livello regionale per tutte le età, ma ora, oltre alla produzione di spettacoli teatrali, ha iniziato, grazie al supporto artistico e umano dei suoi allievi, anche a produrre il suo primo fashion film che verrà presentato prima degli spettacoli che vedranno impegnati tutti gli attori partecipanti ai corsi. Saranno 5 gli spettacoli che si alterneranno da oggi al 2 giugno al teatro Lavatoio di Santarcangelo: stasera alle 21 ‘La Bottega dei Rimpianti’ Academy Light; domani alle 17 e 21 ‘Generazione (a) ‘90’ Academy 1° e 2° anno; giovedì e venerdì alle 21 ‘Piccole tragedie quotidiane’ Compagnia nazionale Lvda; venerdì alle 15.30 ‘Grease in 20 minutes’ Musical Ragazzi; venerdì alle 16 ‘Guida semplice alle emozioni per adulti complessi’ bambini e ragazzi. Proprio in questo periodo sta andando in onda su Rai 1 ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ dove troviamo Sbrighi nelle vesti di Spazzola che dell’esperienza televisiva racconta: "Lavorare con Rolando Ravello è stato stimolante perché essendo un attore sa benissimo ciò che vuole e riesce a trasmettertelo nel migliore dei modi. Inoltre c’è un cast di prim’ordine che, oltre ad attori di grande esperienza come Fresi, la Grimaudo e Bisio, vede anche tantissimi giovani talenti. Vivere non è un gioco da ragazzi è una grande opportunità per capire cosa si cela dietro al rapporto genitori figli".

Rosalba Corti